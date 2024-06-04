Эксперт Чернышева назвала способы спастись от жары без кондиционера

Когда человек выделяет пот, находясь в жарких помещениях, это является естественной реакцией организма на высокие температуры, попыткой охладиться. Такое мнение выразила в интервью «Звезде» врач-валеолог Надежда Чернышева.

По словам терапевта, человек потеет для того, чтобы не перегреваться. Но для этого необходимо пить много минеральной воды и насыщать ею организм. Также она порекомендовала избегать перченой пищи.

«Красный перец и имбирь в особенности способствуют внутренней выработке тепла. Лучше отдавать предпочтение нежирной и легкой пище и не увлекаться мороженым, поскольку оно сладкое и плохо утоляет жажду», - дополнила врач.

Также в качестве рекомендаций она посоветовала носить светлую хлопчатобумажную одежду. Главное, чтобы она была не «в облипку».

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко дала рекомендации москвичам, как пережить жару в городе.