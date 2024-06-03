Аэропорт Казани временно ограничил прием и отправку рейсов

Казанский аэропорт ввел временные ограничения в своей работе, воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. Эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Об этом рассказали в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов днем 3 июня (понедельник) на работу аэропорта Казани (код ICAO: UWKD) введены временные ограничения», - указали в ведомстве.

Отмечается, что временные ограничения на прием и отправку рейсов ввели с 11.29 по московскому времени. В работе по обеспечению безопасности полетов задействованы экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов.

Все направляющиеся в Казань рейсы перенаправляются на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и в московский аэропорт Внуково.

Аналогичная ситуация в Татарстане была 31 мая, когда аэропорты Казани и Нижнекамска временно не обслуживали самолеты.