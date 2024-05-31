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Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не обслуживают самолеты

Аэропорты не принимают и не отправляют воздушные суда.
Владимир Рубанов 2024-05-31 08:13:34
© Фото: airportkazan, Telegram

Временные ограничения ввели на работу аэропортов Казани и Нижнекамска в Татарстане, сообщает Росавиация. Это сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, говорится в сообщении.

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 05.57, а аэропорт Нижнекамска - с 06.24 по московскому времени.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов делают все, чтобы обеспечить безопасность полетов, говорится в сообщении ведомства.

В местных сообществах сообщают, что в Казани прозвучала сирена.

#Татарстан #казань #ограничения #авиасообщение #росавиация #Нижнекамск
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