Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не обслуживают самолеты

Временные ограничения ввели на работу аэропортов Казани и Нижнекамска в Татарстане, сообщает Росавиация. Это сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, говорится в сообщении.

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 05.57, а аэропорт Нижнекамска - с 06.24 по московскому времени.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов делают все, чтобы обеспечить безопасность полетов, говорится в сообщении ведомства.

В местных сообществах сообщают, что в Казани прозвучала сирена.