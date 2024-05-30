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Пленный заявил, что у ВСУшников сыпались зубы в окопах под Чернобылем

Андрей Кожома объяснил, что у многих военнослужащих ВСУ выпадали зубы и болели спины от радиационного заражения, полученного в ходе фортификационных работ.
2024-05-30 11:21:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинские военные, задействованные в работах по обустройству линий обороны, стали испытывать различные проблемы со здоровьем, в частности, молодые люди жаловались на разрушение зубов и боли в спине. Об этом рассказал сдавшийся в плен под Волчанском Харьковской области Андрей Кожома.

По словам пленного, он изначально служил в одесской теробороне, затем перевели в Винницкую бригаду и отправили в район Чернобыля, где заставили рыть окопы, заниматься укреплением блиндажей и обустройством позиций.

«Приезжали, замеряли, нам правду так никто и не сказал. Мы окапывались на глубину три метра и переживали, что у ребят начали зубы сыпаться, ломало очень сильно спину у пацанов. Многие поехали в больницу, им не могли поставить диагноз, что это», - поделился Кожома.

Позднее бригаду, в которой служил Кожома, перебросили в Харьковскую область, где его и пленили штурмовики российской группировки войск «Север». Помимо Андрея, в плен бойцам ВС РФ сдались еще пять украинцев. Пленный пожаловался на скудное обеспечение ВСУ, проблемы со снабжением, отсутствие провизии. Подготовку на полигоне перед отправкой в зону боевых действий Кожома оценил низко, за все время обучения военные выпустили по 15 патронов.

Другой пленный, Демид Нетревожко, сдался в плен под Волчанском. Он служил с октября прошлого года. Подготовку проходил около месяца, после чего был отправлен на передовую. Нетревожко пленили 10 мая российские бойцы. Когда рядом с Демидом взорвалась граната, осколками ранило ногу. Сослуживцы решили, что погиб, проверять состояние товарища не стали, бросили и покинули позиции. Затем в блиндаж ВСУ зашли российские военные, пленному оказали медицинскую помощь.

Еще один сдавшийся ВСУшник Александр Матлай рассказал, что подготовкой боевиков, воюющих в Харьковской области, занимались иностранные инструкторы. Среди них был и специалист из Британии, который обучал правильному поведению в лесу, помещениях и окопах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #чернобыль #радиация #ВСУ #пленный #СВО
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