Кандидат на пост мэра города Коюка-де-Бенитес в штате Герреро Хосе Альфредо Кабрера Барриентос был застрелен во время встречи с избирателями. Политика убили, когда он собирался в последний раз в ходе предвыборной кампании выступить на митинге, пишет El Universal.

Кабрера Барриентос шел по баскетбольной площадке, приветствуя своих сторонников. В это время неизвестный мужчина выстрелил ему в спину из короткоствольного пистолета. На распространившихся в соцсетях видео слышно не меньше 15 выстрелов.

В заявлении государственной прокуратуры говорится, что возбуждено уголовное дело, предполагаемый преступник убит на месте.

В середине мая в Герреро были убиты кандидат на место в городском совете города Коюка-де-Бенитес и его жена. Их тела нашли расчлененными в фургоне в Акапулько. Всего в ходе подготовки к июльским выборам в этом штате убили пять кандидатов на должность мэра и одного претендента на пост федерального депутата. С начала 2024 года в Мексике было убито около 20 политиков-кандидатов, сообщает ABSnews.

Утром 30 мая киевским режимом предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов в Темрюкском районе.