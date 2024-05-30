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В мексиканском штате на митинге убили шестого кандидата в мэры

Неизвестный человек не меньше 15 раз выстрелил в политика, когда тот шел к сцене, чтобы выступить перед сторонниками.
Владимир Рубанов 2024-05-30 09:09:25
© Фото: Rubén Moreira, Х © Видео: Rubén Moreira, Х

Кандидат на пост мэра города Коюка-де-Бенитес в штате Герреро Хосе Альфредо Кабрера Барриентос был застрелен во время встречи с избирателями. Политика убили, когда он собирался в последний раз в ходе предвыборной кампании выступить на митинге, пишет El Universal.

Кабрера Барриентос шел по баскетбольной площадке, приветствуя своих сторонников. В это время неизвестный мужчина выстрелил ему в спину из короткоствольного пистолета. На распространившихся в соцсетях видео слышно не меньше 15 выстрелов.

В заявлении государственной прокуратуры говорится, что возбуждено уголовное дело, предполагаемый преступник убит на месте.

В середине мая в Герреро были убиты кандидат на место в городском совете города Коюка-де-Бенитес и его жена. Их тела нашли расчлененными в фургоне в Акапулько. Всего в ходе подготовки к июльским выборам в этом штате убили пять кандидатов на должность мэра и одного претендента на пост федерального депутата. С начала 2024 года в Мексике было убито около 20 политиков-кандидатов, сообщает ABSnews.

Утром 30 мая киевским режимом предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов в Темрюкском районе.

#в стране и мире #политика #убийство #мексика
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