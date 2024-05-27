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Экипажи Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ в зоне спецоперации

Авиаудар наносился фугасными бомбами, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции.
2024-05-27 11:21:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили украинский командный пункт в зоне специальной военной операции в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщает Минобороны России. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что удар наносился фугасными авиабомбами, которые были оборудованы универсальными модулями планирования и коррекции. Они позволяют наносить точные удары, не подставляясь под средства противовоздушной обороны неприятеля. 

В МО РФ добавили, что, кроме командного пункта, целью бомбометания стала и живая сила неприятеля.

Выполнив задание, экипажи получили подтверждение об уничтожении намеченных целей и вернулись на аэродром вылета. В Минобороны России отметили, что летчики ВКС России выполняют боевые задачи в любое время суток и при любой погоде. 

Ранее сообщалось, что экипажи вертолетов Ми-35 и Ка-52М уничтожили технику ВСУ в Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #армия #су-34 #истребители-бомбардировщики #группировка войск «Восток»
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