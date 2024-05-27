Экипажи Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ в зоне спецоперации

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили украинский командный пункт в зоне специальной военной операции в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщает Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что удар наносился фугасными авиабомбами, которые были оборудованы универсальными модулями планирования и коррекции. Они позволяют наносить точные удары, не подставляясь под средства противовоздушной обороны неприятеля.

В МО РФ добавили, что, кроме командного пункта, целью бомбометания стала и живая сила неприятеля.

Выполнив задание, экипажи получили подтверждение об уничтожении намеченных целей и вернулись на аэродром вылета. В Минобороны России отметили, что летчики ВКС России выполняют боевые задачи в любое время суток и при любой погоде.

Ранее сообщалось, что экипажи вертолетов Ми-35 и Ка-52М уничтожили технику ВСУ в Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.