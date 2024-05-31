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Белоусов заявил, что ВСУ потеряли более 35 тысяч боевиков за май

Андрей Белоусов добавил, что противник лишился в этом месяце более 2,7 тысяч единиц вооружения.
Владимир Рубанов 2024-05-31 10:50:54
© Фото: ТРК «Звезда»

Вооруженные силы Украины в мае потеряли больше 35 тысяч военнослужащих 2 700 единиц вооружения, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Российская армия планомерно снижает боевой потенциал ВСУ, сказал глава Минобороны на заседании Совета министров обороны ОДКБ в пятницу в Алма-Ате. Киев потерял 290 танков и боевых бронированных машин. Уничтожено четыре Abrams, семь Leopard, 12 Bradley.

Российские военнослужащие сбили в мае 11 самолетов и четыре вертолета. Кроме того, ВСУ потеряли 730 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Действия России в ходе специальной военной операции соразмерны угрозам ее безопасности, сказал Андрей Белоусов.

 

#Минобороны России #Украина #ВСУ #одкб #заседание #Андрей Белоусов #СВО
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