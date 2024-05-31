Вооруженные силы Украины в мае потеряли больше 35 тысяч военнослужащих 2 700 единиц вооружения, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Российская армия планомерно снижает боевой потенциал ВСУ, сказал глава Минобороны на заседании Совета министров обороны ОДКБ в пятницу в Алма-Ате. Киев потерял 290 танков и боевых бронированных машин. Уничтожено четыре Abrams, семь Leopard, 12 Bradley.

Российские военнослужащие сбили в мае 11 самолетов и четыре вертолета. Кроме того, ВСУ потеряли 730 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Действия России в ходе специальной военной операции соразмерны угрозам ее безопасности, сказал Андрей Белоусов.