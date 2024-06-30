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Террористы-смертники взорвали 18 человек в Нигере

В результате нападений в Нигере еще 30 человек, включая женщин и детей, оказались в больницах.
Ян Брацкий 2024-06-30 08:26:57
© Фото: Emmanuel Osodi XinHua Global Look Press

Восемнадцать человек погибли в результате атаки террористов-смертников на свадьбу, похороны и больницу в нигерийском городе Гвоза. Среди погибших много женщин и детей, сообщает Reuters. Еще 30 человек пострадали, многие из них доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.

Все три нападения были подготовлены и совершены отдельно друг от друга, считают в местных спецслужбах. Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна из вооруженных группировок Нигера.

Наиболее активно на северо-востоке страны действует группировка «Боко Харам»* (признана террористической и запрещена на территории России). На протяжении последних 20 лет ее боевики регулярно совершают теракты на территории Нигера.

С каждым годом движение становится все более радикальным. Его идеологи отрицают западные ценности и выступают за введение норм шариата.

* - террористическая организация, запрещена на территории РФ.

#взрыв #Теракт #Африка #Нигер #ЧП
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