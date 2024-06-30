Масштабные лесные пожары охватили три провинции Турции

Турецкие провинции Чанаккале, Измир и Айдын охватили масштабные лесные пожары. Об этом сообщает CNN Turk. В Измире зафиксировано 16 очагов лесных пожаров. Их тушат около тысячи спасателей.

«В тушении пожара приняли участие 11 самолетов, 27 вертолетов, 171 водовоз и строительная техника. 11 пожаров удалось взять под контроль», - сообщает Министерство сельского и лесного хозяйства Турции.

Власти пока не могут установить причины возникновения пожаров. Вероятно, они вспыхнули из-за очень жаркой установившейся погоды в стране.

Из-за угрозы распространения пожара под влиянием сильного ветра были эвакуированы жильцы нескольких домов и гостиниц в районе Байраклыдеде, а также несколько деревень в провинции Чанаккале.

Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы заявил, что борьба с пожарами продолжается, и отметил, что риска для населенных пунктов нет.