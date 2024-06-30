МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Масштабные лесные пожары охватили три провинции Турции

К тушению привлекли авиацию, водовозы и бульдозеры, в работах участвует почти тысяча человек.
Ирина Егорова 2024-06-30 08:28:00
© Фото: ibrahimyumakli, Х © Видео: ibrahimyumakli, Х

Турецкие провинции Чанаккале, Измир и Айдын охватили масштабные лесные пожары. Об этом сообщает CNN Turk. В Измире зафиксировано 16 очагов лесных пожаров. Их тушат около тысячи спасателей.

«В тушении пожара приняли участие 11 самолетов, 27 вертолетов, 171 водовоз и строительная техника. 11 пожаров удалось взять под контроль», - сообщает Министерство сельского и лесного хозяйства Турции.

Власти пока не могут установить причины возникновения пожаров. Вероятно, они вспыхнули из-за очень жаркой установившейся погоды в стране.

Из-за угрозы распространения пожара под влиянием сильного ветра были эвакуированы жильцы нескольких домов и гостиниц в районе Байраклыдеде, а также несколько деревень в провинции Чанаккале.

Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы заявил, что борьба с пожарами продолжается, и отметил, что риска для населенных пунктов нет.

#в стране и мире #пожар #Турция #спасатели #пламя #огонь #лес
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 