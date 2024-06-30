Дрон бойцов ВДВ уничтожил ретранслятор ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет ударных беспилотников бойцов ВДВ группировки войск «Днепр» парализовали работу вражеских дронов, уничтожив ретранслятор на правом берегу Днепра. С его помощь БПЛА националистов долетали до наших позиций.

Ретранслятор, установленный на вышке, обнаружили разведчики. FPV-дрону потребовалось несколько минут, чтобы долететь до цели и поразить ее.

Наши беспилотники регулярно «работают» по правому берегу Днепра, уничтожая позиции противника, его личный состав и бронетехнику.

Разведка местности ведется в режиме 24/7. Десантникам зачастую приходится выполнять боевые задачи находясь на близком расстоянии от врага. Получаемая от операторов БПЛА информация служит для корректировки огня артиллерии.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.