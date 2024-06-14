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«Дроноводы» ВДВ сожгли командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

В результате оперативных действий операторов ударных дронов на правом берегу Днепра уничтожены бронемашина ВСУ и несколько боевиков.
2024-06-14 05:55:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы ударных дронов из подразделения Воздушно-десантных войск выявили и уничтожили позиции боевиков ВСУ на правом берегу Днепра. В ходе воздушной разведки бойцы обнаружили вражескую бронетехнику в Береславском районе. Как оказалось, она перевозила националистов для ротации на командных и наблюдательных пунктах.

После обнаружения этих объектов командованием группировки было принято решение на уничтожение мест сосредоточения ВСУ.

Командный и наблюдательный пункты ВСУ оборудовали в заброшенных домах. Операторы FPV-дронов грамотно и четко вышли на цель, после чего бронетехника и замаскированные позиции боевиков были сожжены.

Итогом работы «дроноводов» ВДВ стали более десяти человек личного состава противника, выведенных из строя, и полностью уничтоженная бронемашина.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #ВСУ #Днепр #FPV-дрон
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