«Дроноводы» ВДВ сожгли командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Операторы ударных дронов из подразделения Воздушно-десантных войск выявили и уничтожили позиции боевиков ВСУ на правом берегу Днепра. В ходе воздушной разведки бойцы обнаружили вражескую бронетехнику в Береславском районе. Как оказалось, она перевозила националистов для ротации на командных и наблюдательных пунктах.

После обнаружения этих объектов командованием группировки было принято решение на уничтожение мест сосредоточения ВСУ.

Командный и наблюдательный пункты ВСУ оборудовали в заброшенных домах. Операторы FPV-дронов грамотно и четко вышли на цель, после чего бронетехника и замаскированные позиции боевиков были сожжены.

Итогом работы «дроноводов» ВДВ стали более десяти человек личного состава противника, выведенных из строя, и полностью уничтоженная бронемашина.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.