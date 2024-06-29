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Над четырьмя регионами за ночь уничтожили шесть БПЛА

Украинские беспилотники успешно перехвачены над Тверской, Белгородской и Брянской областями, а также над Крымом.
2024-06-29 08:01:48
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

Минобороны сообщило об очередной попытке киевского режима совершить теракт на территории России с применением ударных беспилотников.

В течение прошлой ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два беспилотника в небе над Тверской областью, один БПЛА над Белгородской областью, один над Брянской и два дрона над Крымом.

Украинские власти предпринимают регулярные попытки атаковать территорию приграничных регионов.

Накануне в результате падения беспилотника ВСУ в Брянске повреждения получила крыша административного здания. Никто в результате инцидента не пострадал, оперативные и экстренные службы прибыли на место ЧП.

В туже ночь Брянскую область атаковали сразу 12 ударных дронов. Их удалось своевременно перехватить над Трубчевским, Навлинским и Суземским районами.

#армия #Крым #Минобороны России #пво #беспилотники #ВСУ
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