Над четырьмя регионами за ночь уничтожили шесть БПЛА

Минобороны сообщило об очередной попытке киевского режима совершить теракт на территории России с применением ударных беспилотников.

В течение прошлой ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два беспилотника в небе над Тверской областью, один БПЛА над Белгородской областью, один над Брянской и два дрона над Крымом.

Украинские власти предпринимают регулярные попытки атаковать территорию приграничных регионов.

Накануне в результате падения беспилотника ВСУ в Брянске повреждения получила крыша административного здания. Никто в результате инцидента не пострадал, оперативные и экстренные службы прибыли на место ЧП.

В туже ночь Брянскую область атаковали сразу 12 ударных дронов. Их удалось своевременно перехватить над Трубчевским, Навлинским и Суземским районами.