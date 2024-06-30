МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Проводник поезда рассказал о первых минутах после аварии в Коми

По его словам, сначала трудно осознать, что подобное может произойти с «такой мощью».
Сергей Лебедев 2024-06-30 05:02:52
© Фото: sztproc, Telegram

В первые секунды после схода пассажирского поезда с рельсов трудно осознать, что это может произойти с «такой мощью». Об этом РИА Новости рассказал проводник одного из вагонов состава Воркута - Новороссийск, который на днях перевернулся в Коми.

«Подумал, что, машинист пытался избежать столкновения. То есть я понял, что случилась нештатная ситуация, но всего масштаба тогда еще не ощущал», - вспоминает Михаил Омельченко.

Он отметил, что сориентироваться в сложной ситуации ему помог почти 20-летний опыт работы спасателем и подготовка, которую обязательно проходят все проводники.

Напомним, ранее пострадавшая в железнодорожной аварии рассказала «Звезде» о том, как все случилось. Инспектор транспортной безопасности в момент ЧП находилась на нижнем месте в купе.

Она рассказала, что при сходе вагона с рельсов ее кидало по всему купе. Женщина падала и много раз ударялась.  Потом она смогла выбраться из поезда. Шел сильный дождь, было холодно.

#поезд #происшествие #ЧП #Трагедия #Коми #проводник
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 