Пострадавшую в ж/д аварии в Коми бросало по всему купе

Пострадавшая при сходе с путей вагонов поезда Воркута - Новороссийск рассказала «Звезде», как это случилось. Инспектор транспортной безопасности в это время находилась на нижнем месте в купе.

«После проверки на станции Инта мы зашли, переоделись. Через некоторое время произошло резкое торможение, плавно начали вагоны сходить с рельсов. Я была в шоковом состоянии», - рассказала она.

Сейчас сотрудница железной дороги находится в больнице. Пациентка рассказала, что при сходе вагона с рельсов ее кидало по всему купе, она падала и много раз ударялась. Потом она смогла выбраться из поезда. Шел сильный дождь, было холодно.

На месте катастрофы в Республике Коми спасатели нашли тело третьего погибшего, сообщили ТАСС в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Это пропавшая из вагона №10 16-летняя девушка, которую долго искали.

Пострадали, по данным Минздрава, около 40 человек. Раненых доставили в больницу Инты. По данным РЖД, всего в поезде находились 232 человека. По словам губернатора Коми Владимира Уйбы, в составе находилось 215 человек.