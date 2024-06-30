Independent: в Британии плакат с Путиным сорвал выступление политика

Политические активисты сорвали выступление лидера британской партии Reform UK Найджела Фараджа, разместив за его спиной портрет российского президента Владимира Путина с надписью, которая выражает симпатию к политику. Об этом пишет газета Independent.

«Политические активисты опустили за его спиной баннер на дистанционном управлении с изображением Владимира Путина», - говорится в публикации.

Ранее бывшему премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону, который сейчас занимает пост главы МИД, позвонили пранкеры Вован и Лексус и разыграли его по видеосвязи. Во время разговора якобы с экс-президентом Украины Петром Порошенко политик заявил, что Киев не получит приглашения в НАТО на июльском саммите.

Об этом, по его словам, он сообщил Владимиру Зеленскому. Дэвид Кэмерон сказал, что споров между НАТО и Украиной перед саммитом не должно быть.