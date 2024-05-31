ВСУ обстреляли Горловку кассетными боеприпасами

Украинские националисты обстреляли кассетными боеприпасами населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Горловка в 50-ти километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов в ДНР и он регулярно подвергается обстрелам со стороны националистов.

Это не первый обстрел Горловки на этой неделе. В минувший понедельник четыре сотрудника МЧС пострадали в результате атаки ВСУ. Они тушили пожар в частом доме после того, как он загорелся от взрывоопасного предмета. В тоже время начался повторный обстрел боевиков.