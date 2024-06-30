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Орбиту МКС подняли на 1,36 километра перед пересменкой «Союзов»

Двигатели «Прогресса МС-26» проработали 536 секунд и выдали импульс 0,78 м/с.
Сергей Лебедев 2024-06-30 03:55:40
© Фото: Roscosmos, via Globallookpress.com

Сегодня ночью была скорректирована средняя орбита Международной космической станции. Это сделали для обеспечения запуска на МКС пилотируемого корабля «Союз МС-26» и возвращения домой «Союза МС-25». Пересменка запланирована на сентябрь текущего дома.

«В 01:39 мск включились двигатели «Прогресса МС-26», проработали 536 секунд, выдав импульс величиной 0,78 м/с», - сообщили в Роскосмосе.

В результате корректировки средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,36 километра и составила 418,25 километра над поверхностью Земли.

Стоит отметить, что подобную процедуру на МКС производят периодически. Так, например, в ноябре прошлого года орбита станции поднималась для того, чтобы избежать столкновения с космическим мусором.

#космос #мкс #Союз #орбита #корректировка
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