Орбиту МКС подняли на 1,36 километра перед пересменкой «Союзов»

Сегодня ночью была скорректирована средняя орбита Международной космической станции. Это сделали для обеспечения запуска на МКС пилотируемого корабля «Союз МС-26» и возвращения домой «Союза МС-25». Пересменка запланирована на сентябрь текущего дома.

«В 01:39 мск включились двигатели «Прогресса МС-26», проработали 536 секунд, выдав импульс величиной 0,78 м/с», - сообщили в Роскосмосе.

В результате корректировки средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,36 километра и составила 418,25 километра над поверхностью Земли.

Стоит отметить, что подобную процедуру на МКС производят периодически. Так, например, в ноябре прошлого года орбита станции поднималась для того, чтобы избежать столкновения с космическим мусором.