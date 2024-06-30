Дроны-камикадзе атаковали многоквартирный дом в Белгородской области

В ночь на воскресенье два украинских дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, в двух квартирах оказались выбиты окна. Кроме того, осколками посечен автомобиль, находившийся у дома. О пострадавших не сообщает.

«Информация уточняется, поквартирный обход будет осуществлен в светлое время суток», - добавил Вячеслав Гладков.

Напомним, накануне утром украинский дрон атаковал жилой дом в селе Городище Курской области. Жертвами удара стали пять человек, в том числе двое маленьких детей. Также два человека получили тяжелые ранения.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело.