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Дроны-камикадзе атаковали многоквартирный дом в Белгородской области

Националисты ударили по городу Грайворон.
Сергей Лебедев 2024-06-30 03:20:09
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

В ночь на воскресенье два украинских дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, в двух квартирах оказались выбиты окна. Кроме того, осколками посечен автомобиль, находившийся у дома. О пострадавших не сообщает.

«Информация уточняется, поквартирный обход будет осуществлен в светлое время суток», - добавил Вячеслав Гладков.

Напомним, накануне утром украинский дрон атаковал жилой дом в селе Городище Курской области. Жертвами удара стали пять человек, в том числе двое маленьких детей. Также два человека получили тяжелые ранения.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело.

#дрон #грайворон #белгород #атака #губернатор #Вячеслав Гладков
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