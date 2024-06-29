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СК завел дело о теракте после гибели пяти человек в Курской области

Жертвами удара ВСУ стали в том числе двое маленьких детей.
Владимир Рубанов 2024-06-29 19:24:18
© Фото: gubernator_46, Telegram

Следственный комитет России завел дело о теракте после атаки ВСУ на Курскую область, при которой погибло пять человек. Об этом сообщает радио Sputnik.

Жертвами этой атаки стали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние, говорится в сообщении.

Утром 29 июня украинский дрон ударил по жилому дому в селе Городище Рыльского района. Жертвами удара стали пять человек, в том числе двое маленьких детей. Кроме того, два человека получили тяжелые ранения.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и тех, кто причастен к преступлению. Действиям виновных дадут правовую оценку.

#Теракт #Украина #Курская область #ВСУ #жертвы #следствие #Городище #Рыльский район
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