СК завел дело о теракте после гибели пяти человек в Курской области

Следственный комитет России завел дело о теракте после атаки ВСУ на Курскую область, при которой погибло пять человек. Об этом сообщает радио Sputnik.

Жертвами этой атаки стали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние, говорится в сообщении.

Утром 29 июня украинский дрон ударил по жилому дому в селе Городище Рыльского района. Жертвами удара стали пять человек, в том числе двое маленьких детей. Кроме того, два человека получили тяжелые ранения.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и тех, кто причастен к преступлению. Действиям виновных дадут правовую оценку.