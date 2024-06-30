В Идлибе двое военных САР ранены при обстреле со стороны террористов

В Идлибской зоне деэскалации произошло нападение на позиции правительственных войск сирийской армии. Инцидент связан с обстрелами со стороны запрещенных в России террористических организаций «Джабхат ан-Нусра»* и «Исламская партия Туркестана»*.

О зафиксированных нарушениях безопасности заявил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон и контроля за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов.

«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* (запрещенные в России организации) в провинциях Идлиб и Алеппо», - приводит пресс-служба ведомства его слова.

Генерал-майор Попов добавил, что итогом обстрелов стало ранение двух сирийских военнослужащих. Обстрелы произошли около населенных пунктов Кафер-Небель провинции Идлиб и населенного пункта Басратун провинции Алеппо.

Кроме этого, самолеты и беспилотники «международной антитеррористической коалиции» во главе с США 21 раз нарушили Протоколы деконфликтации от 9 декабря 2019 года. Уточняется, что шесть из них - при помощи беспилотников «коалиции», а 15 - шестью истребителями F-15, двумя истребителями Rafale, шестью штурмовиками А-10 Thunderbolt и самолетом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W. Все полеты были не согласованы с российской стороной.

Двадцатого июня в Сирии удалось уничтожить готовившую теракт на НПЗ группу боевиков. Также участники «Джабхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» произвели два обстрела провинций Идлиб и Алеппо.

* Террористические организации, запрещенные в России.