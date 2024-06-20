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В Сирии уничтожили готовившую теракт на НПЗ группу боевиков

Боевики уничтожены с помощью ударного разведывательного БПЛА «Форпост-Р» российского производства.
Мария Зайцева 2024-06-20 22:52:35
© Фото: IMAGOOmar Ashtawy apaimages www.imago-images.de Global Look Press

Группа боевиков готовила теракт на объекте нефтеперерабатывающей инфраструктуры «Фагдад» в Сирии, ВС РФ их уничтожили с помощью ударного разведывательный БПЛА «Форпост-Р» российского производства. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

За сутки с 19 по 20 июня было зафиксировано два обстрела в провинциях Идлиб и Алеппо со стороны группировок «Джабхат Ан-Нусра»* и «Исламская партия Туркестан»*.

Один военнослужащий Сирии погиб в результате снайперского огня со стороны террористов из района Кафер-Таала по позиции подразделения правительственных сил в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра провинции Алеппо.

Авиация «международной антитеррористической коалиции» во главе с США восемь раз за сутки нарушила Протоколы деконфликтации с использованием пары истребителей F-15, пары истребителей «Typhoon» и двух пар штурмовиков А-10 «Thunderbolt».

Ранее воздушно-космические силы России нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии.

* Террористические организации, запрещенные в России.

#в стране и мире #сирия #Теракт #боевики #бпла #нпз
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