В Сирии уничтожили готовившую теракт на НПЗ группу боевиков

Группа боевиков готовила теракт на объекте нефтеперерабатывающей инфраструктуры «Фагдад» в Сирии, ВС РФ их уничтожили с помощью ударного разведывательный БПЛА «Форпост-Р» российского производства. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.
За сутки с 19 по 20 июня было зафиксировано два обстрела в провинциях Идлиб и Алеппо со стороны группировок «Джабхат Ан-Нусра»* и «Исламская партия Туркестан»*.
Один военнослужащий Сирии погиб в результате снайперского огня со стороны террористов из района Кафер-Таала по позиции подразделения правительственных сил в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра провинции Алеппо.
Авиация «международной антитеррористической коалиции» во главе с США восемь раз за сутки нарушила Протоколы деконфликтации с использованием пары истребителей F-15, пары истребителей «Typhoon» и двух пар штурмовиков А-10 «Thunderbolt».
Ранее воздушно-космические силы России нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии.
* Террористические организации, запрещенные в России.
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