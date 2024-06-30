ВСУ атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области

ВСУ нанесли удары по трем населенным пунктам Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, среди местных жителей никто не пострадал.

Один до поврежден в селе Муром. В нем повреждена кровля, выбиты окна, посечены фасад, хозпостройка и забор. Кроме того, там повреждена линия электроснабжения.

В селе Архангельском повреждены линии газо- и электроснабжения. В шести частных домах выбиты окна, посечены кровли и двери.

В поселке Первомайский в результате атаки дрона повреждена кровля хозпостройки.

Ранее в результате удара FPV-дрона по автомобилю в Белгородской области погибла четырехлетняя девочка. В машине ехала семья из пяти человек. Ранены четверо взрослых: родители погибшего ребенка, а также бабушка и дедушка.