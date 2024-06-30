Четырехлетняя девочка погибла при ударе ВСУ по машине под Белгородом

Украинский FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль в районе села Новое Волоконовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Погибла 4-летняя девочка, которая находилась в машине.

Ранены родители и дедушка с бабушкой погибшего ребенка. Они получили множественные осколочные ранения.

Дедушка погибшей девочки находится в тяжелом состоянии. У него проникающее ранение брюшной полости. Врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь.

Прошлой ночью два украинских дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайворон Белгородской области.