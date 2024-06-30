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Четырехлетняя девочка погибла при ударе ВСУ по машине под Белгородом

FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором ехала семья из пяти человек.
Владимир Рубанов 2024-06-30 21:53:04
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Украинский FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль в районе села Новое Волоконовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Погибла  4-летняя девочка, которая находилась в машине.

Ранены родители и дедушка с бабушкой погибшего ребенка. Они получили множественные осколочные ранения.

Дедушка погибшей девочки находится в тяжелом состоянии. У него проникающее ранение брюшной полости. Врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь.

Прошлой ночью два украинских дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайворон Белгородской области.

#Украина #белгородская область #ВСУ #жертвы #Вячеслав Гладков #Гибель детей #FPV-дроны
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