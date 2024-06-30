В зоне СВО наградили военных медиков группировки войск «Центр»

В зоне специальной операции военнослужащим медицинского подразделения группировки войск «Центр», которые проявили мужество и профессионализм при спасении бойцов, вручили государственные и ведомственные награды. Об этом рассказали в Минобороны России.

Командование группировки вручило отличившимся военным медали «За спасение погибавших», «За укрепление боевого содружества» и «За воинскую доблесть» I степени, а также памятные грамоты.

Сразу после награждения медики вернулись на рабочие места для дальнейшего выполнения поставленных задач.

Ранее в МО РФ сообщили о вручении наград артиллеристам группировки войск «Центр». Военнослужащих отметили за успешное выполнение задач на Авдеевском направлении специальной операции.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.