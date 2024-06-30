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В зоне СВО наградили военных медиков группировки войск «Центр»

Командование группировки вручило медали «За спасение погибавших», «За укрепление боевого содружества» и «За воинскую доблесть» I степени.
2024-06-30 08:04:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В зоне специальной операции военнослужащим медицинского подразделения группировки войск «Центр», которые проявили мужество и профессионализм при спасении бойцов, вручили государственные и ведомственные награды. Об этом рассказали в Минобороны России.

Командование группировки вручило отличившимся военным медали «За спасение погибавших», «За укрепление боевого содружества» и «За воинскую доблесть» I степени, а также памятные грамоты.

Сразу после награждения медики вернулись на рабочие места для дальнейшего выполнения поставленных задач.

Ранее в МО РФ сообщили о вручении наград артиллеристам группировки войск «Центр». Военнослужащих отметили за успешное выполнение задач на Авдеевском направлении специальной операции.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #награждение #МО РФ #Центр #медики #СВО
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