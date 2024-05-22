За минувшие сутки 21 мая так называемая международная коалиция 10 раз нарушила воздушное пространство в Сирии.

В небе над Эт-Танфом заметили пары различных западных истребителей. Об этом сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) заместитель главы, генерал-майор Юрий Попов. Он пояснил, что в воздух поднялись американские самолеты F-15 и А-10 Thunderbolt, французские Rafale и производимые в ЕС Typhoon.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale, парой истребителей Typhoon и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции», - цитирует его слова RT.

Кроме того, добавил замглавы ЦПВС Попов, «международная коалиция» допустила два нарушения протоколов деконфликтации, не согласовав с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Девятого мая сообщалось, что колонну коалиции, состоявшую из шести боевых машин пехоты Bradley и двух пикапов, остановили российские военные полицейские. Это произошло около пункта Сармоак-Фаукани города Хасеке. После этого колонна развернулась и уехала в обратном направлении.