В Иране подвели итоги первого тура президентских выборов

В эту пятницу в Иране прошел первый тур президентских выборов. Они досрочные: в мае президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе.

За эти 5 недель в стране прошла полноценная избирательная кампания. Сделано все, чтобы сохранить максимальную политическую стабильность и обеспечить честные выборы. В Тегеране, кажется, нет свободного места: отовсюду на вас смотрят кандидаты. На мостах и эстакадах - портреты и лозунги.

За пост главы государства боролись четыре кандидата. Трое из них - сторонники продолжения консервативной линии. Это спикер иранского парламента, представитель аятоллы Али Хаменеи в Совете национальной безопасности, бывший министр юстиции и внутренних дел). Еще один - сторонник проведения в стране масштабных реформ, врач-кардиохирург, депутат Меджлиса.

Никто из них не набрал необходимых для победы более половины голосов избирателей. Второй тур состоится 5 июля.

Всего о своем желании побороться за пост главы государства в Иране объявили 278 человек. Из них четыре женщины. Это к вопросу о якобы бесправии слабого пола в Иране и об отсутствии в стране прав и свобод, как про это любят рассказывать на Западе.

До предвыборной гонки, до финала дошли шесть человек. Все дело в том, что в Иране недостаточно просто собрать подписи. Нужно еще пройти несколько проверок - доказать, что вы обладаете достаточной квалификацией, чтобы занимать президентский пост. Так здесь отсекают популистов, которые в ходе предвыборной борьбы наобещают золотые горы, а потом выполнять эти обещания не будут.

Чтобы максимально доходчиво раскрыть суть предвыборных программ, перед выборами провели несколько раундов дебатов. Каждый кандидат раскрыл свою точку зрения на основные вопросы.

О том, как Иран преподнес Западу урок настоящей демократии, смотрите в сюжете Павла Ремнева из Тегерана для программы «Главное с Ольгой Беловой».