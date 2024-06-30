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Зеленский заявил о неэффективности Patriot в борьбе с авиабомбами

Байден должен позволить Киеву использовать американские ракеты на расстоянии свыше 300 километров от украинской границы, сказал Зеленский.
Владимир Рубанов 2024-06-30 16:35:54
© Фото: Минобороны России

Системы Patriot бесполезны для борьбы с российскими авиабомбами, заявил Владимир Зеленский в интервью изданию Philadelphia Inquirer.

«Самая большая проблема - это планирующие бомбы», - сказал он.

Зеленский имел в виду использование ВС РФ «тысяч бомб каждый месяц», которые могут быть сброшены на большом расстоянии от цели, говорится в интервью. По его словам, у Киева нет и никогда не будет сколько ракет, чтобы сбивать КАБы. К тому же, эти ракеты стоят по три миллиона долларов каждая.

Поэтому Зеленский заявил, что нужны «решения дальнего радиуса действия против их аэродромов, где приземляются их военные самолеты, которые Россия использует для запуска планирующих бомб и ракет».

Зеленский снова заявил, что президент США Джо Байден должен позволить Киеву использовать американские ракеты типа ATACMS для поражения аэропортов в России на расстоянии свыше 300 километров от украинской границы. Сейчас «инновационные украинские дроны дальнего действия» наносят удары по этим аэропортам, но не обладают мощью ракет, говорится в интервью.

Ранее Вашингтон разрешил Украине наносить удары американским оружием в приграничных районах России.

#Украина #сша #КАБ #ФАБ #управляемые авиабомбы #Управляемый модуль планирования и коррекции
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