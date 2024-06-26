Хуситы заявили о первом ударе гиперзвуковой ракетой по судну Израиля

Йеменские хуситы официально заявили о первой атаке по судну в Аравийском море с применением новой гиперзвуковой ракеты собственного производства. Об этом сообщает военный представитель военизированного шиитского движения «Ансар Алла» Яхъя Сариа.

«Это самодельная гиперзвуковая ракета, которая обладает передовыми технологиями, высокоточным поражением и большой дальностью полета», - говорится в сообщении Сариа, опубликованном в X.

Название ракеты и некоторые ее характеристики раскрываются впервые, добавил военный представитель. Позже будут опубликованы кадры запуска ракеты, а также появятся подробности.

Удар был нанесен по израильскому контейнеровозу MSC SARAH V в ночь на среду 26 июня. Израильская сторона к данному моменту не прокомментировала нападение на судно.