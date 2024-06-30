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Артисты из Москвы выступили перед бойцами группировки войск «Восток»

Творческий коллектив исполнил патриотические музыкальные произведения и песни времен Великой Отечественной войны.
2024-06-30 07:34:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В тыловой зоне специальной операции для бойцов мотострелкового подразделения армейского корпуса группировки войск «Восток» организовали концерт творческого коллектива из Москвы. Артисты исполнили патриотические музыкальные произведения и песни времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что творческий коллектив регулярно выступает в зоне СВО. С марта прошлого года музыканты провели уже несколько десятков концертов.

Представители командования подразделения вручили артистам благодарственные письма. Мотострелки поблагодарили солистов за их постоянную поддержку.

Ранее в МО РФ рассказали, как артисты фронтовой бригады ЦВО выступили перед танкистами в зоне спецоперации. В концертной программе были даже инструментальные номера, исполненные на скрипке.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #концерт #восток #МО РФ #артисты
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