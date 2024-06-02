Артисты фронтовой бригады ЦВО выступили перед танкистами в зоне СВО

В зоне специальной операции артисты творческого коллектива фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа устроили концерт для бойцов танкового подразделения. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Для военных исполнили современные патриотические музыкальные произведения и всем известные песни времен Великой Отечественной войны. В концертной программе были и инструментальные номера, исполненные на скрипке.

«Военнослужащим очень понравился наш репертуар. Они подпевали, танцевали, хлопали», - отметил артист ансамбля песни и пляски ЦВО Инсаф Абдуллин.

По завершению выступления танкисты поблагодарили коллектив ансамбля дружными аплодисментами и выразили уверенность в скорейшей победе.

Артисты ансамбля часто приезжают к российским бойцам. Так, например, ранее концерт фронтовой бригады состоялся в тыловом районе зоны специальной операции на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.