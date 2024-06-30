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Минобороны сообщило об освобождении Спорного и Новоалександровки

В боях с бойцами группировок войск «Юг» и «Центр» противник потерял более 800 человек и большое количество западной техники и орудий.
2024-06-30 13:34:43
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Населенные пункты Спорное и Новоалександровка в Донецкой народной республике перешли под контроль российских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Нашим бойцам удалось улучшить положение по переднему краю, нанеся поражения боевикам сразу 13-ти бригад ВСУ.

В ходе боестолкновений и при попытке контратаковать националисты в общей сложности потеряли более 800 человек, большое количество танков, бронемашин, гаубиц и орудий, включая западные образцы.

Также сожжен склад с артиллерийскими боеприпасами ВСУ и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Накануне наши войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР. Более 300-от националистов киевский режим потерял на этом направлении. Также было поражено большое количество техники.

Материал подготовил Ян Брацкий и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #ДНР #ВСУ #спецоперация
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