Населенные пункты Спорное и Новоалександровка в Донецкой народной республике перешли под контроль российских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Нашим бойцам удалось улучшить положение по переднему краю, нанеся поражения боевикам сразу 13-ти бригад ВСУ.

В ходе боестолкновений и при попытке контратаковать националисты в общей сложности потеряли более 800 человек, большое количество танков, бронемашин, гаубиц и орудий, включая западные образцы.

Также сожжен склад с артиллерийскими боеприпасами ВСУ и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Накануне наши войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР. Более 300-от националистов киевский режим потерял на этом направлении. Также было поражено большое количество техники.

Материал подготовил Ян Брацкий и Николай Баранов.