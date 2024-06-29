Военнослужащие подразделений группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Шумы в Донецкой Народной Республики.

При этом уничтожены националисты из двух бригад в районах населенных пунктов Кирово, Ленинское, Сокол, Новгородское и Новоселовка Первая ДНР.

«За сутки отражены шесть контратак штурмовых групп 47-й механизированной, 142-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ», - сообщили в Минобороны РФ.

Противник потерял до 360 военнослужащих, два бронеавтомобиля, несколько гаубиц и орудий производства США.

Накануне российские военные взяли под контроль Раздоловку в Донецкой Народной Республике и заняли более выгодные рубежи.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.