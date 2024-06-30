Сборная Италии проиграла швейцарцам в 1/8 финала Евро-2024

Сборная Швейцарии по футболу одержала победу над национальной командой Италии, которая является действующим чемпионом Европы, в матче 1/8 финала Евро-2024. Игра завершилась со счетом 2:0.

Автором первого гола на 37-й минуте стал хавбек Ремо Фройлер. Уже спустя девять минут мяч в ворота соперников отправил полузащитник Рубен Варгас.

В четвертьфинале швейцарцы сыграют с победителем матча Англия — Словакия. Их соперник определится 30 июня.

Напомни, ранее сборная Грузии по футболу впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. Она со счетом 2:0 обыграла Португалию.