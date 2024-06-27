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Грузия впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы

Сборная Грузии по футболу со счетом 2:0 обыграла Португалию в заключительном туре группового этапа.
Сергей Лебедев 2024-06-27 00:44:39
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Сборная Грузии по футболу всухую обыграла Португалию в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы и пробилась в 1/8 турнира. Матч завершился со счетом 2:0.

Автором первого гола на второй минуте игры стал Хвича Кварацхелия. А уже во втором тайме на 57-й минуте 11-метровый реализовал Георгий Микаутадзе.

Теперь грузинская команда впервые в своей истории сыграет в плей-офф чемпионата Европы. В 1/8 финала ее ждет встреча с Испанией. 

Также в плей-офф Евро-2024 прошли Германия, Дания, Португалия, Словения, Франция, Бельгия, Румыния, Нидерланды, Австрия, Турция, Англия, Словакия, Швейцария и Италия.

#Спорт #Грузия #чемпионат Европы #сборная #плей-офф
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