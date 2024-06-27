Грузия впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы

Сборная Грузии по футболу всухую обыграла Португалию в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы и пробилась в 1/8 турнира. Матч завершился со счетом 2:0.

Автором первого гола на второй минуте игры стал Хвича Кварацхелия. А уже во втором тайме на 57-й минуте 11-метровый реализовал Георгий Микаутадзе.

Теперь грузинская команда впервые в своей истории сыграет в плей-офф чемпионата Европы. В 1/8 финала ее ждет встреча с Испанией.

Также в плей-офф Евро-2024 прошли Германия, Дания, Португалия, Словения, Франция, Бельгия, Румыния, Нидерланды, Австрия, Турция, Англия, Словакия, Швейцария и Италия.