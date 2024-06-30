Экипаж БМП-3 уничтожил украинский замаскированный опорный пункт

Экипажи боевых машин пехоты мотострелковых подразделений 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению украинских националистов в зоне специальной операции. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Цели бывают разные, как пехота, так и техника. Работаем по блиндажам, опорным пунктам, наблюдательным пунктам», - говорит боец с позывным «Боксер».

Так, недавно разведчики при помощи БПЛА вскрыли в лесополосе замаскированные украинские опорные пункты. Координаты националистов сразу же передали на пункт управления, а затем экипажам БМП-3.

В течение нескольких минут мотострелки на боевых машинах пехоты выехали на свои огневые позиции и ударили по противнику. Контроль уничтожения обнаруженных целей велся с беспилотника.

Ранее в МО РФ рассказали, как экипаж БМП-3 уничтожил украинскую пехоту на Ореховском направлении. Бойцы поразили блиндажи и уничтожили группу пехоты врага.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.