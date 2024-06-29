Обломки сбитого дрона ВСУ повредили кровлю дома в Балаклаве

В Крыму силы и средства противовоздушной обороны отражают очередную атаку украинских националистов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«По предварительной информации две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе», - написал чиновник.

По предварительной информации спасателей, в результате падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца. В Балаклаве осколки дрона повредили кровлю частного дома.

Минувшей ночью над Крымом также были сбиты два беспилотника киевского режима. Помимо этого четыре дрона уничтожили над Белгородской, Брянской и Тверской областями, сообщили ранее в Минобороны России.