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Обломки сбитого дрона ВСУ повредили кровлю дома в Балаклаве

В результате падения обломков сбитого украинского дрона также возникло возгорание в районе Ялтинского кольца.
Ян Брацкий 2024-06-29 09:50:33
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

В Крыму силы и средства противовоздушной обороны отражают очередную атаку украинских националистов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«По предварительной информации две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе», - написал чиновник. 

По предварительной информации спасателей, в результате падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца. В Балаклаве осколки дрона повредили кровлю частного дома.

Минувшей ночью над Крымом также были сбиты два беспилотника киевского режима. Помимо этого четыре дрона уничтожили над Белгородской, Брянской и Тверской областями, сообщили ранее в Минобороны России.

#Крым #пво #беспилотник #ВСУ #балаклава
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