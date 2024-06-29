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SpaceX запустила секретный спутник NROL-186 космической разведки США

Его работа будет сосредоточена на перехвате радиосигналов.
Ирина Егорова 2024-06-29 09:42:17
© Фото: SpaceX, Х

На орбиту выведен спутник NROL-186 в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO), сообщила компания SpaceX, основателем и владельцем которой является Илон Маск. Запуск спутника осуществила ракета Falcon 9. 

Информация о предназначении спутника являются засекреченными. Известно, что его работа будет сосредоточена на перехвате радиосигналов.

Запуск Falcon 9 с разведспутником был осуществлен с базы американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии и состоялся в 06.14 по московскому времени.

После отделения первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила посадку на морскую платформу-дрон в Тихом океане.

В начале декабря в США стартовала ракета-носитель Falcon 9 с первым разведывательным спутником для южнокорейских вооруженных сил. Успешный пуск был произведен с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Помимо разработки Сеула, на борту Falcon 9 были размещены еще 24 спутника.

#разведка #сша #Ракета-носитель #Falcon 9 #спутник #орбита #запуск
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