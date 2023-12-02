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В США запустили ракету Falcon 9 с первым южнокорейским спутником-разведчиком

Ирина Егорова
00:00 02.12.2023
Данная разработка Южной Кореи, спутник Korea 425, оснащен инфракрасными и электронно-оптическими сенсорами.
В США запустили ракету Falcon 9 с первым южнокорейским спутником-разведчиком
© Фото: SpacexZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Ракета-носитель Илона Маска Falcon 9 с первым разведывательным спутником для вооруженных сил Южной Кореи стартовала в США. Пуск был произведен с космодрома Ванденберг в Калифорнии.

Помимо южнокорейской разработки на борту Falcon 9 размещены еще 24 спутника.

«На борту миссии 25 спутников, в том числе корейский 425, ISL48 компании Space BD"s, microHETSat от SITAEL, ION SCV Daring Diego компании D-Orbit, Bane компании York Space Systems и GNOMES-4 от PlanetIQ», - сказано в сообщении компании SpaceX в социальной сети Х

Спутник Korea 425, таким образом, станет первым военным «разведчиком» - он оснащен инфракрасными и электронно-оптическими сенсорами. Пока полет, судя по всему, проходит успешно: первая ступень уже приземлилась на землю.

Falcon 9 используется для запусков коммерческих спутников связи, научно-исследовательских космических аппаратов, грузового космического корабля Dragon 2, а также для запуска пилотируемого корабля Crew Dragon. Рекордной по массе полезной нагрузкой, выведенной на низкую опорную орбиту (НОО), является связка из 54 спутников Starlink суммарным весом в 16 700 килограмм. Примерная стоимость вывода коммерческого спутника ракетой-носителем Falcon 9 составляет 67 млн $.

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