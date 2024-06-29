При атаке БПЛА по Курской области погибли трое взрослых и двое детей

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о пяти погибших в результате атаки украинского дрона по деревне Городище. Беспилотник атаковал жилой дом.

«В результате сброса погибло 5 человек, из них 2 маленьких ребенка», - цитирует Смирнова радио Sputnik.

Кроме того, два человека получили тяжелые ранения, они доставлены в Рыльскую районную больницу. Им оказывается медицинская помощь, добавил глава региона.

Украинские боевики не раз предпринимали попытки нанести удары по российской территории, в том числе беспилотниками. За минувшую ночь украинские БПЛА сбили над Тверской, Брянской, Белгородской областях и над Крымом. Жертв удалось избежать.