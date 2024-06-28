Брянск подвергся атаке дронов ВСУ, повреждено административное здание

В результате падения атаковавшего Брянск беспилотника ВСУ повредилась крыша административного здания. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», - передает слова чиновника Life.

Всего же Брянскую область минувшей ночью атаковали 12 украинских дронов. Попытки пресечены над Трубчевским, Навлинским и Суземским районами.

Двадцать третьего июня российские военнослужащие уничтожили 28 украинских беспилотников в небе над территорией Брянской области. Пострадавших в результате атак не было.