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Брянск подвергся атаке дронов ВСУ, повреждено административное здание

Всего же Брянскую область минувшей ночью атаковали 12 украинских дронов.
Ирина Егорова 2024-06-28 08:12:32
© Фото: Vladimir GorovykhRussian Look, Global Look Press

В результате падения атаковавшего Брянск беспилотника ВСУ повредилась крыша административного здания. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», - передает слова чиновника Life.

Всего же Брянскую область минувшей ночью атаковали 12 украинских дронов. Попытки пресечены над Трубчевским, Навлинским и Суземским районами.

Двадцать третьего июня российские военнослужащие уничтожили 28 украинских беспилотников в небе над территорией Брянской области. Пострадавших в результате атак не было.

#бпла #Брянская область #ВСУ #дроны #атака #крыша #повреждения #Александр Богомаз
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