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Водолазы ликвидировали 4 суббоеприпаса после атаки ВСУ по пляжу

Снаряды были обнаружены на глубине до 5 метров.
Ирина Егорова 2024-06-29 06:32:47
© Фото: mchs_official, Telegram © Видео: mchs_official, Telegram

В Севастополе водолазы обследуют акваторию после ракетного удара украинских националистов. Специалисты работают в районе пляжа «Учкуевка». Четыре суббоеприпаса были обнаружены на глубине до 5 метров.

«Пиротехники МЧС России уничтожили взрывоопасные предметы, контролируемые подрывами на дне пляжа «Учкуевка»», - сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Работа по обнаружению неразорвавшихся кассетных боеприпасов ВСУ продолжается, уточнили в ведомстве.

Напомним, удар ВСУ по пляжу в Севастополе был совершен в полдень 23 июня. Националисты использовали американские ракеты ATACMS, снаряженные кассетными боевыми частями. В результате украинского удара погибли четыре человека, среди которых двое детей, число получивших ранения превысило 15о.

#МЧС РФ #Водолазы #Севастополь #ВСУ #атака #Суббоеприпасы
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