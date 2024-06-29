Консерватор Джалили обошел реформиста Пезешкиана на выборах в Иране

Кандидат в президенты Ирана Саид Джалили, по предварительным данным обходит своего основного конкурента в борьбе за пост главы государства Масуда Пезешкиана. Об этом сообщили в республиканском избиркоме.

«Всего подсчитано 8 миллионов 379 тысяч 341 голос. Саид Джалили набирает 3 миллиона 505 тысяч 191 голос, Масуд Пезешкиан - 3 миллиона 389 тысяч 191 голос», - цитирует агентство IRNA заявление избиркома.

Остальные двое кандидатов следуют с большим отставанием. Багер Галибаф заручился поддержкой 1,116 тысячи избирателей, за Мостафу Пурмохаммади свой голос отдали 62,3 тысячи человек, пришедших на избирательные участки.

Внеочередные выборы в Иране начались накануне. Напомним, предыдущий лидер Ибрахим Раиси погиб в авиакатастрофе 19 мая. Вместе с ним на борту вертолета, разбившимся в горах, находились глава МИД и другие высокопоставленные чиновники.