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Консерватор Джалили обошел реформиста Пезешкиана на выборах в Иране

Внеочередные выборы в Иране проводятся в связи с гибелью предыдущего президента Ибрахима Раиси в авиакатастрофе 19 мая.
Ян Брацкий 2024-06-29 06:22:30
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Кандидат в президенты Ирана Саид Джалили, по предварительным данным обходит своего основного конкурента в борьбе за пост главы государства Масуда Пезешкиана. Об этом сообщили в республиканском избиркоме.

«Всего подсчитано 8 миллионов 379 тысяч 341 голос. Саид Джалили набирает 3 миллиона 505 тысяч 191 голос, Масуд Пезешкиан - 3 миллиона 389 тысяч 191 голос», - цитирует агентство IRNA заявление избиркома.

Остальные двое кандидатов следуют с большим отставанием. Багер Галибаф заручился поддержкой 1,116 тысячи избирателей, за Мостафу Пурмохаммади свой голос отдали 62,3 тысячи человек, пришедших на избирательные участки.

Внеочередные выборы в Иране начались накануне. Напомним, предыдущий лидер Ибрахим Раиси погиб в авиакатастрофе 19 мая. Вместе с ним на борту вертолета, разбившимся в горах, находились глава МИД и другие высокопоставленные чиновники.

#Выборы #голосование #Тегеран #Иран #кандидаты #Джалили
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