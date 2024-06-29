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На полевом хлебозаводе в зоне СВО испекли миллионную буханку хлеба

На производстве в день выпекают около 2 500 буханок свежего хлеба.
2024-06-29 07:26:02
© Фото: Минобороны России

Тыловые подразделения группировки войск «Запад» в ходе специальной операции в полевых условиях ведут непрерывную работу по материально-техническому обеспечению войск. Так, например, пекари 20-й гвардейской общевойсковой армии на полевом механизированном хлебозаводе испекли миллионную буханку хлеба.

«Сегодня у нас событие. Сегодня мы выпекаем миллионную буханку хрустящего, вкусного, горячего хлеба», - рассказал начальник полевого механизированного хлебозавода с позывным «Красный».

В подземном хлебозаводе развернуты подвижные цеха. Испеченный там «Домашний хлеб» получается свежим, пышным и румяным. Он соответствует ГОСТу.  

«Мы ежедневно выпекаем около 2 500 буханок свежего хлеба», - добавил «Красный».

Каждый день бойцы подразделений 20-й гвардейской общевойсковой армии получают свежий хлеб вне зависимости от того, насколько далеко от линии соприкосновения они находятся. Пекари работают в несколько смен.

Напомним, ранее в Минобороны России рассказывали, как специалисты материально-технического обеспечения обустроили полевой хлебозавод на Херсонском направлении. Предприятие расположено под землей в бункере.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #хлебозавод #буханка
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