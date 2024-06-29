МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Реформатор Пезешкиян лидирует на выборах президента Ирана

Он лишь на полтысячи голосов отрывается от представителя аятоллы Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности Саида Джалили.
Сергей Лебедев 2024-06-29 03:47:04
© Фото: Iranian State Tv, Keystone Press Agency, Global Look Press

Представитель реформаторов Масуд Пезешкиян с минимальным отрывом от своего конкурента лидирует в первом туре досрочных выборов президента Ирана. Об этом сообщает агентство Tashim. На данный момент подсчитало почти 3,9 миллиона голосов.

Масуд Пезешкиян набрал 1 595 345 голосов, а представитель аятоллы Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили - 1 594 868. Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф получил 544 144 голосов.

Последним идет единственный представитель духовенства в президентской гонке Мостафа Пурмохаммади. Его поддержали 25 538 избирателей.

Внеочередные выборы проводятся в связи с гибелью в авиакатастрофе предыдущего президента Эбрахима Раиси. Напомним, трагедия произошла 19 мая, когда перевозивший главу Исламской Республики Иран вертолет потерпел крушение на северо-западе страны.

Вместе с Эбрахимом Раиси на борту находился глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и еще несколько официальных лиц. Все они погибли.

#Выборы #голосование #Иран #Президент #первый тур
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 