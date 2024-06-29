Реформатор Пезешкиян лидирует на выборах президента Ирана

Представитель реформаторов Масуд Пезешкиян с минимальным отрывом от своего конкурента лидирует в первом туре досрочных выборов президента Ирана. Об этом сообщает агентство Tashim. На данный момент подсчитало почти 3,9 миллиона голосов.

Масуд Пезешкиян набрал 1 595 345 голосов, а представитель аятоллы Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили - 1 594 868. Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф получил 544 144 голосов.

Последним идет единственный представитель духовенства в президентской гонке Мостафа Пурмохаммади. Его поддержали 25 538 избирателей.

Внеочередные выборы проводятся в связи с гибелью в авиакатастрофе предыдущего президента Эбрахима Раиси. Напомним, трагедия произошла 19 мая, когда перевозивший главу Исламской Республики Иран вертолет потерпел крушение на северо-западе страны.

Вместе с Эбрахимом Раиси на борту находился глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и еще несколько официальных лиц. Все они погибли.