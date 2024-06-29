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СК возбудил уголовное дело после гибели пяти людей в пожаре в Балашихе

По сообщению МЧС, еще трое человек получили ранения.
Елизавета Кондрикова 2024-06-29 02:05:08
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В подмосковной Балашихе возбудили уголовное дело по факту гибели людей во время пожара в общежитии, предварительно, погибли пять человек. Об этом сообщили в ГСУ СК по Московской области.

«В Балашихе возбуждено уголовное дело по факту гибели людей во время пожара в общежитии», - говорится в сообщении СК в Telegram.

На месте работают наиболее опытные следователи и криминалисты, добавили в ведомстве. Специалисты проводят осмотр на месте происшествия.

Напомним, в ночь на 29 июня загорелась квартира в двухэтажном общежитии в Балашихе, пять человек погибли, еще трое пострадали. По данным МЧС, общежитие располагалось в здании старой постройки.

К данному моменту пожар полностью ликвидировали.

#пожар #Московская область #СК РФ #Уголовное дело #МЧС России #жертвы #Балашиха
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