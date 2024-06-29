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Пять человек погибли при пожаре в общежитии в Балашихе

Удалось эвакуировать 10 человек, есть трое пострадавших, их реанимируют.
Елизавета Кондрикова 2024-06-29 00:53:26
© Фото: Jorge Gil, Keystone Press Agency Globallookpress

В подмосковной Балашихе загорелось здание общежития, погибли пять человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России.

«Всего из квартиры спасено 3 человека, предпринимают реанимационные действия, эвакуировано 10 человек», - сказали в пресс-службе министерства.

Пожар возник в двухэтажном здании на Керамической улице, возгорание произошло в одной из квартир. Уточняется, что общежитие представляет собой здание старой постройки. 

К данному моменту пожар был локализован, добавили в ведомстве. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

 

#пожар #Подмосковье #пострадавшие #МЧС России #жертвы #Балашиха
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