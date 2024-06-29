Пять человек погибли при пожаре в общежитии в Балашихе

В подмосковной Балашихе загорелось здание общежития, погибли пять человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России.

«Всего из квартиры спасено 3 человека, предпринимают реанимационные действия, эвакуировано 10 человек», - сказали в пресс-службе министерства.

Пожар возник в двухэтажном здании на Керамической улице, возгорание произошло в одной из квартир. Уточняется, что общежитие представляет собой здание старой постройки.

К данному моменту пожар был локализован, добавили в ведомстве. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.