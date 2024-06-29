Трамп пообещал создать в США «Железный купол»

Бывший президент США и кандидат на выборах в 2024 году Дональд Трамп пообещал создать в США систему противоракетной обороны «Железный купол» в случае своей победы. Об этом политик заявил во время мероприятия республиканской партии в Миннесоте.

«Мы возведем над нашей страной "Железный купол". Такого купола еще никогда не видели», - цитирует ТАСС слова бывшего президента.

Речь идет о системе ПРО, существующей в Израиле. По словам Трампа, если бы не было защиты подобного уровня у израильтян, то и их страны бы тоже сейчас не было.

Также построение подобной системы будет означать дополнительные рабочие места в США, так как она полностью будет сделана в Штатах, добавил Трамп.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Накануне прошли первые дебаты между кандидатами - Трампом и действующим главой страны Джо Байденом, вторая встреча назначена на 10 сентября.