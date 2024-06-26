Три человека погибли в результате обстрела Донецка боевиками ВСУ

Три человека погибли в результате обстрела боевиками ВСУ Куйбышевского района Донецка. Двое из них находились дома, когда снаряд попал в многоэтажку, а третья жертва - сотрудник АЗС. Еще девять мирных жителей были ранены. Всего повреждены шесть домов, автозаправочная станция и котельная.

Жители Куйбышевского района Донецка поддерживают друг друга как могут. Украинские боевики обстреляли жилой многоэтажный дом из реактивной системы залпового огня. Прямое попадание в трехкомнатную квартиру на четвертом этаже. Жилое помещение практически полностью разрушено. В момент обстрела там находились два человека. Муж и жена - стоматологи, как рассказали соседи. Когда началась атака, члены семьи находились в разных комнатах. Супруг - в зале, куда пришелся основной удар. Медик погиб. Его жена в спальне не пострадала. Квартира превратилась в руины.

«Слышим сильнейший удар. Взрыв. И начал дым прямо заполняться сразу. У меня в квартире начал. Дышать было невозможно. А он лежал на диване. Представьте, диван там был. И вот взрывной волной передвинуло. У него ранение в голову», - рассказала Татьяна.

Погибла еще одна жительница дома. Очевидцы говорят, что в момент удара она стояла на балконе. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.

«Женщина на балконе стояла. Унесло, погибла. Говорят, она беременная была. Стояла на балконе просто. Ее унесло на угол дома», - объяснил Дмитрий.

Дмитрий показал, что осталось от его квартиры, где он живет с женой, ребенком и пожилой матерью. Рассказал, что никто не пострадал лишь чудом - домочадцам повезло. Снаряд, влетевший в квартиру выше, где погиб врач-стоматолог, пробил пол. В потолке широкое отверстие, стекла в зале оказались выбиты.

Двор вокруг дома усеян осколками стекла и фрагментами снарядов от реактивной системы. Еще один снаряд прилетел на территорию автозаправки. Один человек погиб, это сотрудник АЗС. Еще трое пострадали. На территории заправки - глубокая воронка. Работа следователей по сбору доказательств очередного преступления киевского режима продолжается.