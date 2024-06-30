Летчики показали кадры боевой работы Су-30СМ в зоне СВО

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ Воздушно-космических сил Российской Федерации продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной операции. Недавно они отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ.

«Самолеты несут боевое дежурство попеременно. Мы осуществляем подготовку их на земле, заправляем топливом, подвешиваем средства поражения, проводим более углубленное обслуживание», - рассказал инженер Су-30СМ Андрей.

Экипажи многоцелевых истребителей не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования. Любая вражеская воздушная цель сразу же обнаруживается и уничтожается, отметили в Минобороны России.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что Су-25 ВКС России поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». Удар выполнялся неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.