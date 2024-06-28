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Су-25 ударили ракетами по технике ВСУ в зоне спецоперации

По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены.
2024-06-28 11:46:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север», сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Удар выполнялся неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника. Ведомство сопроводило описание кадрами, на которых показаны подготовка самолетов, взлет, полеты, работа летчика, пуски ракет, а также посадка. На записи видно, что Су-25 маневрируют на минимальной высоте, чтобы их не засекли радары противника. Камера зафиксировала последствия попаданий. В местах ударов видны поднимающиеся в воздух облака дыма.

Применив вооружение, летчики отстреляли тепловые ловушки. Выполнив задачу, самолеты вернулись на аэродром. В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В войсках получил прозвище «Грач».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Су-25 #МО РФ #СВО
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